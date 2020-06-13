За минувшие сутки сотрудники ГИБДД выявили более 50 нарушений у автолюбителей Саратова.

С 12 по 13 июня автоинспекторы ловили любителей тонировки, водителей без страховки и тех, кто любит ездить “с шумом”, всего было составлено 63 протокола. Сотрудники ДПС дежурили на центральных улицах города например: пересечении Радищева и Московской, Радищева и Челюскинцев, Московской и Чернышевского, Новой Набережной и поселка Затон и на других.

Большое внимание уделялось тем, чье транспортное средство создает шум, превышающий дозволенные законодательством нормы. Подобные рейды проходят на постоянной основе и буду проводиться регулярно.

