14 июля 2020 года в Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС в режиме видеоконференции состоялась встреча представителей Главного управления МВД РФ по Саратовской области со студентами и выпускниками Президентской академии.

На встрече присутствовали заместитель директора Поволжского института управления РАНХиГС Владимир Чернышев, заместитель начальника ГУ МВД России по Саратовской области, полковник внутренней службы Владимир Никулин вместе с коллегами – начальником Управления по работе с личным составом, полковником внутренней службы Сергеем Мартыновым, первым заместителем начальника Главного следственного управления, подполковником юстиции Ильей Земсковым, начальником Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних, подполковником полиции Еленой Перепеловой. В онлайн-режиме участниками видеоконференции стали более 40 заинтересованных в трудоустройстве студентов и выпускников высшего учебного заведения.

Сотрудники полиции рассказали студентам ПИУ РАНХиГС о социальных гарантиях, предусмотренных для сотрудников, и условиях приема на работу, подчеркнув, что кадровый резерв, который сейчас формирует саратовская полиция – это специалисты различного профиля.

В заключение видеоконференции представители ГУ МВД России по Саратовской области пригласили выпускников Поволжского института управления РАНХиГС на службу в органы внутренних дел.

— Для нашего Института важно иметь в качестве стратегических партнеров крупные организации города Саратова и Саратовской области. ГУ МВД является тем самым ключевым партнером. Выпускники ПИУ РАНХиГС активно трудоустраиваются в подразделения управления, причем начинают осваивать и пробовать работу еще в период обучения через систему практик и стажировок. Мы рады, что общение является постоянным и системным, ведь за этот год встреча является четвертой по счету. Надеемся на дальнейшее сотрудничество, ведь есть большие планы на следующий учебный год! — подчеркнула директор Центра развития карьеры Поволжского института управления имени П.А. Столыпина Елена Потапова.