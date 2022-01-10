В клинике педиатрии Доктора Трухманова Маркса a есть такие уникальные пациенты, которые появились на свет в сентябре 2021 года в семье Дадашовых — два братика и сестренка. Это произошло впервые за 15 лет, а в Саратове за 2021 год родились всего четыре тройни.

С самых первых дней дети находятся под патронажем Клиники Педиатрии Доктора Трухманова г. Маркс, а также, в рамках проекта «Здоровая многодетная семья» получают бесплатную медицинскую помощь как многодетная семья.

В Новогодние праздничные дни дети заболели, у них поднялась температура. Мама забеспокоилась, и попросила врача приехать на дом, чтобы не вести малышей в клинику. И конечно, несмотря на то, что выезд врача на дом не входит в объём обслуживания по проекту «Здоровая многодетная семья», Педиатрия Трухманова, как социально ориентированный бизнес, не смогла отказать в такой уникальной ситуации, и руководство клиники приняли решение помочь и оказать медицинскую помощь малышам на дому совершенно бесплатно.

Врач-педиатр Татьяна Соколова 5 января выезжала на осмотр тройняшек, провела осмотр малышей, провела консультацию и сделала все необходимые рекомендации и назначения на дому.

Руководство клиники убеждены, что бизнес, это не только прибыль, но и служение пациента. Бывает так, что помощь намного важнее прибыли.

Мама малышей выразила благодарность руководителям и врачам клиники.