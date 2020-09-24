В Управлении по конвоированию УФСИН России по Саратовской области появилась молельная комната. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ее освятили помощник начальника ведомства по организации работы с верующими протоирей Вадим Коняев и настоятель храма Святой Блаженной Ксении Петербуржской, действующий в ИК-33 УФСИН России по Саратовской области,протоирей Дмитрий Муравьев.

Сделать такую комнату придумал начальник учреждения Сергей Астафьев. Несколько месяцев понадобилось сотрудникам для ее воплощения. Алтарь и модели для его декоративных элементов спроектировал заместитель начальника Управления по конвоированию УФСИН России по Саратовской области подполковник внутренней службы Максим Полищук.

Сформирован библиотечный фонд при комнате.

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