В отношении двух сотрудников УФСИН возбуждено уголовное дело за получение взятки, сообщает пресс-служба следственного комитета по Саратовской области.

В период с сентября 2017 по июнь 2020 года начальник центра трудовой адаптации осужденных и начальник отдела материально-технического обеспечения колонии частями получили через посредника взятку от директора коммерческой фирмы, суммой в 326,850 тысяч рублей.

Взятка давалась с целью повлиять на выбор данной организации в качестве поставщика материалов для нужд колонии.

Сотрудники УЭБиПК выявили факт получения взятки. Подозреваемые задержаны сотрудниками СК. Ведется следствие, сбор и закрепление доказательств.