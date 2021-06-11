После наделения муниципального образования «Город Саратов» полномочиями по государственному надзору и лицензионному контролю, комитет по ЖКХ на постоянной основе проводит проверочные мероприятия по соблюдению управляющими организациями обязательных требований, в том числе по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах.

Сегодня, 10 июня, была проведена проверка управляющей компании «Тополь» по двум многоквартирным домам, в ходе которой были выявлены нарушения. Так, на улице Танкистов, 80 – обнаружены местные разрушения облицовки, штукатурного слоя, кирпичной кладки фасада, разрушение несущих конструкций балконов. На улице Челюскинцев, 113 – ненадлежащий уход за зелеными насаждениями, не произведена опиловка дерева.

Управляющей компании будет выдано предписание, в случае неисполнения обслуживающая организация будет привлечена к административной ответственности.

Кроме того, комитетом по ЖКХ ведется профилактическая работа. Так, за неполный месяц объявлено более 50 предостережений о необходимости соблюдения обязательных требований, за неисполнение которых также предусмотрена административная ответственность.

Для проведения проверочных мероприятий гражданам необходимо написать в комитет по ЖКХ обращение в простой письменной форме или в электронном виде через систему, предусматривающую авторизацию заявителя, например через ГИС ЖКХ.