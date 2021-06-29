Сегодня, 29 июня, сотрудниками комитета по ЖКХ проведены четыре внеплановые выездные проверки соблюдения управляющими компаниями лицензионных требований в части содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах и предоставлению коммунальных услуг надлежащего качества.

Так, на Московской, 31 установлены факты ненадлежащего содержания кровли многоквартирного дома, а также зафиксированы проблемы с подачей горячей воды. Управляющей организации ООО «ДУК» выдано предписание.

Также, по адресам: Ново-Астраханское шоссе, 51 и Огородная, 75 по результатам двух внеплановых выездных проверок установлены факты ненадлежащего содержания кровли многоквартирного дома и отсутствия мест для сбора ТКО. В отношении ООО УК «Столица» выданы предписания. В случае неисполнения предписаний управляющие компании будут привлечены к административной ответственности.

В отношении ООО «УК «Сатурн» проведена внеплановая выездная проверка соблюдения лицензионных требований в части содержания общего имущества собственников помещений многоквартирного дома по адресу: Челюскинцев, 73 По результатам проверки нарушения не выявлены.

Кроме того, по адресам: Пензенская, 33 и 35 представители управляющей организации ООО «Восход» не явились на запланированную проверку. В отношении управляющей компании будет составлен протокол за уклонение от проведения проверки, повлекшее невозможность ее проведения.