Особый противопожарный режим введен на территории лесного фонда в Саратовской области. Еженедельно работники лесхоза проводят профилактические рейды. В один из таких выехал и корреспондент информационного портала «Новости Саратова».

Главный лесничий марксовского лесничества Сергей Тихонов рассказал нам, что наиболее напряженной по пожарной опасности ситуация была до 14 июля. Напомним, что позавчера местами по Саратовской области прошел ураган, более всего пострадали города Балаково, Ершов и Маркс. Но благодаря пошедшему урагану в лесах значительно уменьшилось количество «термоточек».

Проводит рейды лесничество в основном по три-четыре раза в неделю, преимущественно в выходные. В связи с длительным периодом самоизоляции люди устали от сидения дома и начали массово выбираться на природу. С такими отдыхающими проводят профилактические беседы сотрудники лесничества. Они объясняют, что в данный момент на посещение лесов в Саратовской области введен запрет, рассказывая об опасности возгорания. Многие отдыхающие относятся к этому с пониманием и следуют всем необходимым мерам: не разбрасывают мусор, готовят еду не на костре. Но есть и те единицы, которые не реагируют на предупреждения лесничих, в таком случае к содействию привлекаются сотрудники МВД, которые даже могут забрать в отделение непослушных граждан.

Наш журналист отправился в рейд с Сергеем Тихоновым на ближайшие острова, где без труда удалось найти не одну компанию отдыхающих. Со всеми компаниями были проведены профилактические беседы с выдачей памяток о безопасном нахождении в лесу. Преимущественно люди относились с пониманием к таким беседам, рассказывали о своих условиях отдыха. Так, одна компания готовила на переносной газовой плите, другая на мангале, который был зарыт в песок. Никто из отдыхающих не разводил костры.