Сегодня сотрудники МЧС совершили рейд по несанкционированным пляжам в Саратовской области с целью профилактической работы с местным населением. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

На сегодняшний день в Саратовской области официально функционирует 15 пляжей из 110 имеющихся. При этом граждане зачастую игнорируют работающие пляжи и предпочитают купаться в запрещенных местах.

Сотрудники МЧС вместе с полицейскими совершили объезд таких запрещенных для купания мест. Отдыхающим рассказывали об опасности купания в таких местах, призывали их быть осторожнее и не оставлять детей без присмотра.

Сотрудники напомнили, что отдыхающим нужно брать с собой на пляж, а что категорически нельзя. Конечно, на пляже запрещен алкоголь. А вместо него лучше взять питьевую воду, полотенца, панамки и спасательные жилеты.

При этом профилактической беседой с отдыхающими сотрудники не ограничились. Они показали, как правильно помочь утопающему человеку, чтобы предотвратить тяжелые последствия.