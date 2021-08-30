Днем, 28 августа, во время прогулки на выходных, двое сотрудников ОМОНа задержали преступника, вскрывавшего машины, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Саратовской области.

Проходя мимо автомобильной стоянки на пересечении улиц Кавказская и проспект Энтузиастов, правоохранители увидели ранее попавшего в их поле зрения гражданина и решили понаблюдать за его действиями.

Мужчина стал поочередно вскрывать припаркованные возле ЗАГСа машины. Сотрудники ОМОНа задержали его и вызвали следственно-оперативную группу. Задержанного 38-летнего мужчину передали сотрудникам полиции.