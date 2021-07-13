Общественница Марина Евсюкова на рабочей встрече с концессионерами ООО «КВС» рассказала о том, как работает эта организация.

Она отметила, что для ее сотрудников абсолютно нормально не реагировать на заявки, которые местные жители в случае ЧП отправляют каждый день. Часты случаи, когда машина коммунальщиков приезжает на место коммунальной аварии и дальше ничего не происходит — рабочие некоторое время стоят рядом и уезжают.

К тому же, были инциденты и нетрезвого поведения работников ООО «КВС». Они приезжали в таком состоянии, что абсолютно не могли работать и женщина едва сдерживала местных жителей, чтобы концессионеров не избили.