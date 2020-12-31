Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации профилактическая прививка против коронавирусной инфекции внесена в Национальный календарь прививок.

Заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова отметила, что Президент Владимир Путин поручил Правительству и регионам осуществить добровольную бесплатную вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Татьяна Голикова обратила внимание, что вакцинация проходит в течение 42 дней. Граждане, планирующие делать прививку, в течение указанного периода должны воздержаться от посещения мест с большим количеством людей, соблюдать масочный режим и режим гигиены, минимизировать контакты, ограничить принятие спиртных напитков и лекарств, которые угнетают иммунную систему.

Отметим, что согласно Приказу Минздрава России работы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, включены в перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

Преподаватели и сотрудники Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, в свою очередь, осознают важность обеспечения безопасности собственного здоровья, близких и родных, а также окружающих людей. Соблюдение медицинских рекомендаций в условиях пандемии является фактором сохранения качественного физического состояния, однако необходимы гарантированные меры.

Заведующий кафедрой служебного и трудового права ПИУ РАНХиГС Сергей Чаннов одним из первых прошел вакцинацию и поделился впечатлениями: «Взвесив плюсы и минусы, я решил пройти вакцинацию, поскольку риски заражения инфекцией куда более серьезные. К сожалению, за последние месяцы у меня умерло от вируса несколько знакомых, причем моего возраста, что, безусловно, способствовало принятию решения в пользу прививки. Об эффективности буду судить позже».