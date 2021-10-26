Сотрудники «Почты России» в Вольске Саратовской области пожаловались на нечеловеческие условия работы.

— У большинства наших почт нет отопления до сих пор, в главном отделении (где самое большое помещение из всех ) не работают кондиционеры на тепло, обогревателей на все отделение два всего, холод ужасный, все в куртках и сапогах, деньги замерзающими руками считать очень сложно, — сообщает сотрудница почты в соцсетях, пожелав остаться анонимной.

При этом уйти с работы никто не может, потому что имеет место нехватка работников. Там, где должно быть пять касс, работают, со слов почтальона, две и начальники на помощи. И такая ситуация во многих отделениях.

В августе — сентябре в почтовых отделениях Вольска, как сообщают сотрудники, отключали воду. Подвоз воды осуществлялся, но набирать её было почти некуда.

Поэтому почтальоны приносили воду из дома.

— И это все за минимальную оплату, с нехваткой жуткой людей и Саратов даже не может обеспечить условия минимальные для работы, — сокрушаются сотрудники вольской «Почты России».