На сегодняшнем заседании по противодействию коронавирусу Людмила Гурьева, главврач саратовской поликлиники №2 рассказала о заболеваемости горожан.

Так, приходится 250-380 вызовов на дом, их число возросло в три раза, выделено три дополнительных номера для приемов.

Укомплектованность терапевтами составляет 66 процентов, в начале года 82 процента врачей ушли в ковидные госпитали, еще десять нетрудоспособны.

При нагрузке в 15 человек по факту она составляет 30 пациентов на дому, больше стало людей обращаться на приемы в поликлинику.

Сейчас введены третья рабочая смена, круглосуточно функционирует пункт неотложной помощи.