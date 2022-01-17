В Саратове задержали мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейскими на улице Ново-Астраханское шоссе был остановлен автомобиль «Ford Focus», где в качестве пассажира находился 30-летний саратовец. В ходе проведения осмотра сотрудниками полиции был обнаружен и изъят сверток с наркотиками массой 0,95 грамма.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. По предварительной версии, наркотическое средство саратовец приобрел для личного потребления в интернет-магазине. Подозреваемый задержан.