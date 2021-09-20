Сотрудники полиции в нерабочее время спасли девушку от насильника в Саратове, сообщает пресс-служба следственного комитета России по Саратовской области.

Вечером 13 сентября 2 23:30 ранее судимый житель Пензы напал на 23-летнюю жительницу Саратова, когда та возвращалась с работы по улице Железнодорожная. Вооружившись осколком стекла, мужчина попытался изнасиловать ее, угрожая убийством.

Несмотря на угрозы, девушка оказала сопротивление и позвала на помощь. За нее вступились проходящие мимо парень с девушкой. Злоумышленник попытался скрыться, но молодой человек настиг и задержал его. Как выяснилось позже, спасшие девушку прохожие оказались сотрудниками ППС в нерабочее время.

Злоумышленнику предъявлено обвинение. Он признал свою вину.