Саратовские силовики пресекли деятельность ОПГ, которые воровали топливо с предприятия в Балаково, которое осуществляло оборонный заказ. Об этом сообщили в областном УФСБ.

Сотрудник предприятия, бывший и нынешний охранник унесли топливо общей стоимостью свыше двух миллионов рублей. Роли были распределены между собой — первый выносил продукцию из цеха и прятал на заводе, второй ночью отключал камеры и нес чужое имущество уже за пределы предприятия, где отдавал третьему.

Потом злоумышленники разместили объявление в интернете о продаже топлива.

Одного из них силовики задержали во время продажи частному лицу.

Под давлением все сознались в содеянном. Каждый получил два года условного срока и штраф в размере 40 тысяч рублей.