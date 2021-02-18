Сегодня, 18 февраля, сотрудники Приволжского ЛУ МВД России на транспорте отмечают свой профессиональный праздник – День образования ОВД на транспорте.

Они поздравили всех сотрудников и ветеранов органов со 102-й годовщиной со дня образования данной службы.

—Личному составу Приволжского ЛУ МВД России на транспорте желаем успехов в выполнении профессиональных задач, терпения и понимания со стороны ваших близких. Здоровья, благополучия и всего самого доброго вам и вашим семьям! — отметили правоохранители.