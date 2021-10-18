На Приволжской железной дороге началась ревакцинация сотрудников
против коронавирусной инфекции. Она проводится среди тех сотрудников, которые
полгода назад прошли первичную вакцинацию.
В настоящее время прививку от COVID-19 сделали около 26 тыс. работников
подразделений ПривЖД, включая дочерние и зависимые общества. Доля
вакцинированных сотрудников достигла 71,3%.
Вакцинация железнодорожников ведется в прививочных кабинетах учреждений
«РЖД-Медицина» в Саратовском, Волгоградском и Астраханском регионах. Все они
оснащены необходимым медицинским оборудованием. При хранении и транспортировке вакцины обеспечивается контроль соблюдения «холодовой цепи».
Для иммунизации сотрудников, работающих на удаленных станциях, организуются
выезды автомотрис с оборудованным прививочным кабинетом.