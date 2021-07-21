В январе-июне 2021 года на полигоне Саратовского региона Приволжской железной дороги произошло два дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах, в отличие от прошлого года, в котором таких происшествия зарегистрировано не было. Во всех случаях виновниками происшествий становились водители, нарушившие правила дорожного движения.

Для профилактики дорожно-транспортных происшествий на полигоне ПривЖД проводится мониторинг состояния, а также капитальный ремонт железнодорожных переездов. Их оборудуют современными предупредительными и заградительными устройствами, а также системами видеофиксации. Кроме того, сотрудники Саратовского региона ПривЖД проводят регулярные профилактические акции, предполагающие раздачу памяток и беседы с водителями. В январе-июне 2021 года в них приняли участие около 12 тысяч человек. При этом было распространено более 14 тысяч памяток, более двух тысяч водителей подписали гарантийные обязательства о соблюдении правил пересечения железнодорожных переездов. В указанный период установлено 53 информационных стенда, призывающих к бдительности при пересечении железнодорожных переездов.

На полигоне Саратовского региона Приволжской железной дороги эксплуатируются 232 переезда. Из них 38 обслуживаются дежурными работниками. На наиболее загруженных объектах установлены системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения.