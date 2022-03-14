Сотрудники Приволжской магистрали осуществляют сбор продуктов и товаров первой необходимости для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.

В рамках общероссийского проекта #МыВместе железнодорожники взаимодействуют с региональными центрами Российского Красного Креста, открывшими соответствующие пункты сбора в Астрахани, Волгограде, Саратове и других городах.

Из собранных продуктов и вещей формируются гуманитарные наборы, которые распределяются по пунктам временного размещения переселенцев.