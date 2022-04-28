Накануне празднования Дня Победы сотрудники Приволжской магистрали

занимаются благоустройством и реставрацией памятников, обелисков и мемориальных

досок, установленных в память о железнодорожниках-участниках Великой

Отечественной войны. Кроме того, сотрудники магистрали обеспечивают сохранность

мест воинских захоронений.

В границах Приволжской магистрали расположено более 100 памятных объекта.

Среди них – 10 паровозов-памятников, установленных вблизи железнодорожных

станций Астрахань-1, Верхний Баскунчак, Анисовка, Саратов-2, Ершов, Аткарск,

Волгоград-1, им. Максима Горького, Котельниково, Петров Вал.

В работах по благоустройству и реставрации задействованы сотрудники

магистрали, активисты советов молодёжи, волонтёры, а также ветераны

железнодорожного транспорта.