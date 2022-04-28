Накануне празднования Дня Победы сотрудники Приволжской магистрали
занимаются благоустройством и реставрацией памятников, обелисков и мемориальных
досок, установленных в память о железнодорожниках-участниках Великой
Отечественной войны. Кроме того, сотрудники магистрали обеспечивают сохранность
мест воинских захоронений.
В границах Приволжской магистрали расположено более 100 памятных объекта.
Среди них – 10 паровозов-памятников, установленных вблизи железнодорожных
станций Астрахань-1, Верхний Баскунчак, Анисовка, Саратов-2, Ершов, Аткарск,
Волгоград-1, им. Максима Горького, Котельниково, Петров Вал.
В работах по благоустройству и реставрации задействованы сотрудники
магистрали, активисты советов молодёжи, волонтёры, а также ветераны
железнодорожного транспорта.