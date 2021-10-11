В прошедшие выходные сотрудники Росгвардии Энгельса помогли благополучно вернуться домой сразу двум пенсионерам, дезориентированным в пространстве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Вечером прошлого дня к ним обратился 82-летний гражданин. Пожилой мужчина пояснил правоохранителям, что вышел из дома и заблудился. Росгвардейцы связались с сотрудниками полиции и установили личность мужчины. Они узнали его адрес и помогли добраться домой.

Вскоре после этого сотрудникам Росгвардии поступил сигнал о том, что пожилой женщине, находящейся у дома по улице Тельмана, требуется помощь. По адресу они обнаружили на улице 95-летнюю пенсионерку, которая находилась в растерянном состоянии. Она рассказала, что не помнит свое местожительства, в связи с чем не может попасть домой.

Сотрудники вневедомственной охраны установили личность и адрес проживания пенсионерки, а затем благополучно доставили ее домой к родственникам.