Вчера, 30 июня, патрулирующие улицы сотрудники Росгвардии получили сообщение о плачущем ребенке на балконе одного из домов по улице Первого мая Саратова. Об этом сообщает пресс-служба гвардии.

Отправившись по названному адресу, сержант Роман Абзалов и прапорщик Алексей Гавричкин увидели на балконе третьего этажа трехлетнюю девочку. Взрослых рядом с ребенком не было, и она могла в любой момент выпасть.

Сержант Абзалов начал успокаивать девочку и просить ее отойти подальше от края балкона. В это время прапорщик Гавричкин поднялся на лестничную площадку, определил квартиру, в которой находилась девочка, и начал громко стучаться в дверь. Через несколько минут дверь открыл пожилой мужчина. Он пропустил полицейского в квартиру, и тот помог девочке выйти с балкона.

Оказалось, что бабушка, которое всё это время спала в квартире, попросила на время отдыха проследить за ребенком своего сожителя. У мужчины проблемы со слухом, поэтому он упустил девочку из вида, когда вышел на кухню.