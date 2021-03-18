Ночью 18 марта в отдел вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение от жителя пятиэтажки на Ломоносова. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.
Мужчина пояснил, что на лестнице пьяный мужчина пытается попасть в квартиру к своей приятельнице и нарушает общественный покой.
На место происшествия прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Они задержали мужчину и выяснили, что это 31-летний житель поселка Латухино, разыскиваемый за кражу.
Гражданина передали сотрудникам полиции.