Накануне ночью, 28 октября, на пересечении улиц Симбирская и Гоголя сотрудники

вневедомственной охраны, находившиеся на маршруте патрулирования, задержали 28-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Оказалось, что мужчина разыскивался полицией по уголовному делу о грабеже. Ранее гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Днем ранее у дома по улице Рахова росгвардейцы, находившиеся на маршруте патрулирования, задержали 35-летнего гражданина. В ходе проверки было установлено, что мужчина находится в розыске по уголовному делу о побоях.

В это же время другой экипаж вневедомственной охраны задержал на той же