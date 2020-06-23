Сотрудники ООО «Саратоворгсинтез» собрали и перевели 1,008 миллиона рублей на строительство и закупку оборудования в новую инфекционную больницу, сообщает пресс-служба регионального министерства промышленности и энергетики.

— ООО «Саратоворгсинтез» представляет в регионе ПАО «ЛУКОЙЛ» и следует политике компании, ориентированной на ведение социально ответственного бизнеса. В этой связи мы поддерживаем инициативу бизнес-сообщества о строительстве в Саратове инфекционной больницы. Трудовой коллектив нашего предприятия принял добровольное личное участие в сборе средств, каждый работник внес свой вклад в реализацию приоритетно важного для жителей области проекта. Мы выражаем уверенность, что наша сплоченность и следование профилактическим требованиям по нераспространению болезни поможет нам преодолеть непростой период, — подчеркнул генеральный директор предприятия Владимир Шулындин.