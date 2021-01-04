Сотрудники Госавтоинспекции Саратова провели профилактическую акцию «Защитись- Засветись!». Об этом сообщили в городском УГИБДД.

Гражданам напомнили о том, что сейчас темнеет рано, водителям сложнее на дорогах, а в ненастье особенно сложно заметить появившегося пешехода.

Если человек едет со скоростью 60 километров в час по сухой дороге, ему потребуется не менее четырех-пяти метров, чтобы остановиться. Пешехода в ближнем свете фар будет видно только на расстоянии 25-40 метров.

Чтобы защитить себя, нужно носить одежду со световозвращающими элементами. Тогда вас будет видно минимум за 100 метров и шофер успеет вовремя затормозить.



