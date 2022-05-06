В Саратовском областном клиническом госпитале для ветеранов войн стало доброй традицией в канун празднования Великой Победы поздравлять на дому ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Этот год не стал исключением. В преддверии 77-годовщины Победы администрацией и сотрудниками госпиталя организовано поздравление ветеранов ВОВ и тружеников тыла на дому.

Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

Сотрудники госпиталя навестили и поздравили наших спасителей с надвигающимся торжеством Победы, вручили подарки. Ветераны были очень рады гостям и благодарны за внимание и заботу.

— Акция, которую мы проводим, лишь малая дань нашей благодарности и признательности дорогим Ветеранам за вклад, который они внесли в Великую Победу, за труд в военные и послевоенные годы. Мы будем вечно дорожить, помнить и гордиться их подвигом! — отметили организаторы и участники акции.