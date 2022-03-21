Экологические праздники — День леса и День водных ресурсов — работники Саратовского НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») отметили интерактивным уроком «Защита природы в наших руках», который они провели для учеников второго класса средней школы №34.

Дети узнали много нового об окружающей среде. Ребятам рассказали о природоохранной деятельности НК «Роснефть» и Саратовского НПЗ, в том числе о программах по восстановлению лесов, выпуску в водоемы мальков ценных пород рыб, охране белых медведей.

Специалисты предприятия в интересной форме и доступным для детской аудитории языком рассказали, чем ребята сами могут помочь в сохранении природы, и почему это так важно. Например, каждому по силам высаживать цветы и деревья, экономить воду и электричество, правильно сортировать мусор, использовать велосипеды и самокаты для поездок на небольшие расстояния. Ребята предложили и свои варианты, поделились своим опытом помощи природе и животному миру.

Во время творческой части урока школьники раскрасили специальными фломастерами подаренные им хлопковые экосумки – на ткани появились растения, водоемы и животные.

Ирина Ерохина, классный руководитель 2 «Б» класса средней школы №34:

— На уроке ребята узнали много новой информации по охране природы, и он им очень понравился. Из класса они вышли довольные, неся в руках экосумки, раскрашенные собственными руками, и с желанием приносить пользу окружающей среде.

Именно с ранних лет важно прививать детям любовь к природе.

Экологическое воспитание имеет большое значение для подрастающего поколения, позволяя осознать ценность живого мира, а также свое место в нем. С этой целью на Саратовском НПЗ с 2017 года реализуется социально-просветительский проект «ЭкологиЯ и Безопасность».

Занятия проводятся в младших классах школ Саратова, в детских социально-реабилитационных и лечебных учреждениях. Используя творческие задания, викторины и тематические мультфильмы, специалисты предприятия более глубоко вовлекают ребят в тему охраны окружающей среды и воспитания у них ответственного отношения к природе.