Команда Саратовского НПЗ, входящего в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть», заняла первое место на региональном этапе всероссийского проекта «Северная ходьба — новый образ жизни». Соревнования прошли на центральном стадионе «Авангард» в Саратове. Региональный этап проекта организован Добровольным физкультурным союзом в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».

Федеральный проект реализуется при поддержке Минспорта России. В нем участвовали 1,72 тысячи сотрудников из 172 предприятий и госкорпораций из 43 регионов страны. Спортсмены из всех регионов во время соревнований в общей сложности прошли более трех тысяч километров. Соревнованиям предшествовала активная подготовка, которая проводилась в онлайн-формате.

Под руководством опытных инструкторов спортсмены Саратовского НПЗ изучили основы техники северной ходьбы и приступили к практической части. Через месяц обучения и тренировок команда была допущена к региональному этапу. Итоговый результат прохождения дистанции в два километра зависел не только от времени и скорости, но и от соблюдения техники ходьбы.

Команда Саратовского НПЗ впервые принимала участие в соревнованиях по этому виду спорта. Благодаря усердным тренировкам и активной подготовке спортсмены заняли 1 место и будут представлять регион на всероссийском этапе, который пройдет в онлайн-формате. Победители и призеры будут определены на основе судейских протоколов и материалов видеофиксации с региональных этапов.

— Даже не знала о существовании такого вида спорта, только видела на улицах города людей, гуляющих со специальными палками. Я не думала, что это настолько сложно. За два километра у меня «забились» и руки, и ноги, но я очень довольна результатом. Вся наша команда подошла к мероприятию ответственно, и мы сильно вырвалась вперед, — говорит специалист отдела организации закупок Саратовского НПЗ Ольга Козина.

Северная ходьба — доступный, безопасный, а главное, эффективный вид физической активности, в которой используются определенная методика занятия и техника ходьбы при помощи специально разработанных палок.

ПАО «НК «Роснефть» проводит масштабную работу по развитию спорта и пропаганде здорового образа жизни как среди населения в регионах своей деятельности, так и среди сотрудников Компании. Участие в спортивных мероприятиях способствует развитию спортивного движения в Компании и дает возможность сотрудникам продемонстрировать свои достижения.

На Саратовском НПЗ действует корпоративная программа развития культуры здорового образа жизни НК «Роснефть» «ЖИВИТЕ ДОЛЬШЕ!», которая направлена на вовлечение сотрудников в спортивное движение, пропаганду здорового образа жизни и укрепление здоровья. На заводе сформированы команды по футболу, хоккею, волейболу, баскетболу и легкой атлетике. Регулярно проводятся «Дни здоровья», а также спортивные праздники для заводчан и их детей «Мама, папа, я — спортивная семья». В 2019 году сборная команда Саратовского НПЗ завоевала «золото» зонального тура Летней корпоративной Спартакиады НК «Роснефть».

Уникальная программа «ЖИВИТЕ ДОЛЬШЕ!» в этом году успешно продолжается. Это положительно влияет на снижение заболеваемости, популяризирует здоровый образ жизни, а также вовлекает сотрудников разных возрастов и физической подготовки в спортивные мероприятия.