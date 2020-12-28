Своей должности лишился директор саратовского театра “Теремок” Александр Удалов.

В итоге его даже не пригласили на торжественное открытие объекта после ремонта.

Сотрудники учреждения выступают за возвращение былого руководителя. Они написали коллективное письмо к депутату ГД Николаю Панкову, губернатору Саратовской области Валерию Радаеву и министру культуры РФ Татьяне Гараниной.

58 человек пишут, что при Александре Удаловом театр объехал с гастролями полстраны, принял участие во внеконкурсной программе Всероссийского фестиваля “Золотая маска”.

Впервые за полвека в учреждении прошел капитальный ремонт, а руководитель сам лично контролировал работы.

Коллектив театра призывает вернуть бывшему руководителю свой пост.

Напомним, глава региона поручал председателю правительства Саратовской области Роману Бусаргину встретиться с руководством учреждения для обсуждения ситуации. Это произойдет сегодня.