Своей должности лишился директор саратовского театра “Теремок” Александр Удалов.
В итоге его даже не пригласили на торжественное открытие объекта после ремонта.
Сотрудники учреждения выступают за возвращение былого руководителя. Они написали коллективное письмо к депутату ГД Николаю Панкову, губернатору Саратовской области Валерию Радаеву и министру культуры РФ Татьяне Гараниной.
58 человек пишут, что при Александре Удаловом театр объехал с гастролями полстраны, принял участие во внеконкурсной программе Всероссийского фестиваля “Золотая маска”.
Впервые за полвека в учреждении прошел капитальный ремонт, а руководитель сам лично контролировал работы.
Коллектив театра призывает вернуть бывшему руководителю свой пост.
Напомним, глава региона поручал председателю правительства Саратовской области Роману Бусаргину встретиться с руководством учреждения для обсуждения ситуации. Это произойдет сегодня.