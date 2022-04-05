В Саратовской городской клинической больнице № 1 им.Ю.Я.Гордеева спасли пациентов с тяжелыми травмами после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

По словам ведомства, после массового ночного ДТП, произошедшего около двух недель назад, в первую городскую больницу Саратова поступило трое пациентов в тяжёлом состоянии с различными травмами. В приемном отделении с пациентами работало сразу несколько бригад: реаниматологи-анестезиологи, хирурги, травматологи и нейрохирурги.

— За время нахождения на стационарном лечении пациентам провели по несколько уникальных и сложнейших операций. Хирурги, буквально по частям заново собирали пострадавших. Благодаря слаженной работе всех подразделений больницы, жизням пострадавшим в ДТП пациентам ничего не угрожает, они готовятся к выписке, — поделились медики.

— Согласно маршрутизации в нашу больницу часто поступают пациенты с сочетанными травмами. Таких тяжелых пациентов у нас сотни в месяц. Благодаря многопрофильной структуре, современным методикам и профессионализму медиков удается спасать пострадавших даже с самыми серьезными повреждениями. Чаще всего сочетанные травмы получают люди, попавшие в ДТП, а также упавшие с высоты, — отметил главный врач учреждения Евгений Ковалев.