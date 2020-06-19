Сегодня, 18 июня, в актовом зале администрации Фрунзенского района состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросу «О финансово-хозяйственной деятельности МУПП «Саратовгорэлектротранс».

В обсуждении приняли участие депутаты областной и городской дум, представители профильных комитетов администрации города, руководство и сотрудники СГЭТ, профсоюзные организации, надзорные и контролирующие органы.

Напомним, ранее несколько работников Кировского троллейбусного депо «Саратовгорэлектротранса» заявили об объединении в альтернативный профсоюз и провели собрание, где выдвинули ряд требований. На первом заседании рабочей группы было принято решение взять время на их проработку.

В этот раз Дмитрий Кудинов, открывая совещание, обозначил ряд вопросов к руководству СГЭТ. Например, проводились ли на предприятии проверки трудовой инспекции по факту нарушения графиков работы. По словам Владимира Прохорова, последняя проверка была проведена 13 марта текущего года. Нарушений выявлено не было.

Лидер альтернативного профсоюзного движения Анастасия Оглоблина настаивает, что работать приходиться свыше 12 часов. Ее слова опровергла другая сотрудница предприятия – водитель Кировского депо Ольга Козлова, которая сказала, что начинает работу в 5:30 утра и заканчивает около 19:00 вечера. Конечно, по её словам, могут случаться и пробки на дорогах, но в общем рабочий день получается 10-11 часов, так как предусмотрены перерывы на обед.

Вновь был поднят вопрос о дублирующих троллейбусные и трамвайные маршруты автобусах. Директор МКУ «Транспортное управление» Сергей Бровкин напомнил, что количество маршрутных такси было значительно сокращено. Но, как показывают проверки, вместо разрешенных двух машин на некоторых маршрутах ездят три-четыре единицы. Такие нарушения неоднократно выявлялись сотрудниками управления, которые писали письма перевозчикам и в Территориальный отдел по Саратовской области Нижне-Волжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Лишь у этой соответствующей структуры имеются полномочия по наложению штрафов.

На рабочей группе присутствовал начальник территориального отдела Вячеслав Ларионов, который подтвердил, что штраф на нарушителей такого рода могут накладывать лишь они. Наказание составляет 100-200 тысяч рублей. В ходе рабочей группы возник вопрос о взаимодействии двух структур и выработке плана совместных действий.

В конце мероприятия слово взяла лидер альтернативного профсоюза Анастасия Оглоблина, которая вновь озвучила требование вернуть на работу в Кировское депо уволенного по соглашению сторон Олега Абрамова, хотя последний, присутствовавший на заседании, лично отказался возвращаться.

Во время рабочей группы несколько раз происходил словесный конфликт между вновь созданным профсоюзом и другими сотрудниками предприятия, которые не поддерживают предложение о возвращении старого руководителя.

— Одни за, другие против. Нет понимания с руководством у коллектива Кировского депо, причем заметьте – одного депо, а у нас их четыре. У остальных все нормально. Вот опять была перепалка. В следующий раз мы проведем встречу в Кировском депо. Я считаю, что результат этих заседаний есть. Сейчас подключились все, — заявил депутат городской думы Юрий Ерофеев.