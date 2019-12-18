В рамках акции «75 шагов навстречу 75-летию Победы» сотрудники СК России осуществляют поиск родственников бойцов, захороненных на Воскресенском кладбище города Саратова.

Следственным комитетом Российской Федерации в преддверии праздника Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945годов проводится акция — «75 шагов навстречу 75-летию Победы».

В рамках данной акции следственным управлением по Саратовской области проводится работа по поиску родственников солдат и офицеров, похороненных на Воскресенском кладбище города Саратова.

Сформирован основной состав группы, в которую вошли сотрудники аппарата следственного управления, территориальных следственных отделов, студенты Саратовских ВУЗов.

Предлагаем желающим принять участие в поиске, сборе и обобщении информации о местных жителях, бойцах из других областей, похороненных на Воскресенском кладбище, их боевом пути, поступках и подвигах, наградах, а также сведений о родственниках и возможном месте их проживания. Родственников погибших планируется пригласить 9 мая на место захоронения.

Желающих принять участие в поисковых мероприятиях просьба обращаться в отдел кадров СУ по Саратовской области по адресу: Саратов, ул. Е.Ф. Григорьева, д. 30 лично или по телефону 74-14-58.