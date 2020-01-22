Следственным комитетом Российской Федерации в преддверии юбилея Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов проводится акция «Спасибо каждому ветерану!». В ходе ее проведения сотрудники Следственного комитета России рассказывают жителям региона и всей России об участниках Великой Отечественной войны, стремясь увековечить их подвиг и отдать дань безмерного уважения, а также оказывают участникам войны необходимую помощь.

Ветеран Великой Отечественной войны Теслин Василий Дмитриевич родился 10 января 1921 года в селе Большая Екатериновка Аткарского района Саратовской области. Учился в Аткарском педагогическом училище, после окончания которого судьба привела молодого Василия Теслина в город Шуя Ивановской области. Там из-за нехватки учителей в местной школе он преподавал почти все предметы школьной программы. Профессия учителя Василию Дмитриевичу очень нравилась, он хотел, чтобы как можно больше людей получили образование, владели грамотой. Сам он также тяготел к знаниям и в 1940 году поступил в Московский институт иностранных языков.

22 июня 1941 года, когда началась Великая Отечественная война, Василий Теслин был студентом второго курса названного института и жил в Москве. Не сомневаясь ни минуты, он ушел добровольцем на фронт.

Боевые будни 20-летнего Василия начались в ноябре 1941 года. За годы войны ему довелось командовать отделением, взводом и минометной ротой. На войне пригодились знания иностранных языков. Параллельно с ведением боев он выполнял функции военного переводчика. Исключительное мужество и героизм Василий Дмитриевич проявил при взятии Кенигсберга. Он смело и находчиво действовал при освобождении города от противника, при ликвидации подпольных складов оружия и боеприпасов.

Победу Василий Дмитриевич встретил там же, в Кенигсберге. За военные годы удостоен множества наград, среди которых самый почетный — орден Красной Звезды.

После войны Василий Дмитриевич окончил Военный институт иностранных языков и проходил службу в штабе Главного военного советника в Германии. Его общий военный стаж составляет 36 лет.

Сейчас Василий Дмитриевич Теслин — полковник в отставке, в совершенстве владеет английским и немецким языками, много читает, изучает историю государства российского, сочиняет стихи и пишет книги.

Зная, что Василию Дмитриевичу исполнилось 99 лет, сотрудники Аткарского межрайонного следственного отдела навестили ветерана и поздравили его с днем рождения. Готовя подарок, следователи осведомились у родных ветерана о том, что ему было бы приятно получить. Выяснилось, что сейчас он пишет книгу о своем жизненном пути под рабочим названием «Мои мемуары». Для ее написания ему нужны определенные словари. Коллектив следственного отдела был очень рад возможности сделать Василию Дмитриевичу полезный подарок — словарь иностранных слов и орфографический словарь В.И. Даля.

Следователи выразили Василию Дмитриевичу слова глубокой признательности за самоотверженность и бесстрашие, проявленные в годы Великой Отечественной войны, и пожелали ему здоровья и долгих лет жизни. В поздравлении ветерана принял участие глава Аткарского муниципального района.

Гости были просто поражены тому, какой Василий Дмитриевич уникальный человек. Богатая военная биография, тонкий ироничный ум, высочайший интеллект, отличная дикция производят невероятное впечатление. В ответном слове гостям Василий Дмитриевич отметил, что принимает адресованные ему поздравления и пожелания как дань памяти и благодарности всему поколению, принявшему на себя войну и победившему фашизм. Всем, кто не пришел с полей сражений, кто умер от ран и кто сегодня жив!