В рамках акции «Спасибо каждому ветерану!» сотрудники СК России навестили ветерана Великой Отечественной войны Федора Двирника.

Следственным комитетом Российской Федерации в преддверии праздника Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов проводится акция «Спасибо каждому ветерану!». В рамках данной акции сотрудники Следственного комитета России рассказывают жителям региона и всей России о героях Великой Отечественной войны, чтобы увековечить их подвиг, а также оказывают ветеранам необходимую помощь.

Ветеран Великой Отечественной войны Федор Григорьевич Двирник родился 20 ноября 1918 года в селе Шапошниковка Ольховского района Воронежской области.

После окончания школы и техникума он работал в районном комитете комсомола.

Мечтал поступить в летное училище. Его мечта сбылась. Он был направлен в Брянск в военное училище, которое закончил в звании младшего политрука и с того времени несколько десятилетий отдал службе в различных авиасоединениях дальней авиации.

Начало войны запомнилось Федору Григорьевичу горьким поражением. Рано утром 23 июня 1941 года он вместе товарищами проводил в бой летчиков своего 220-го дальнего бомбардировочного авиаполка, из которого не вернулось семнадцать экипажей. Еще через две недели в полку остались лишь четыре боевых самолета. Федор Григорьевич вспоминает, что, несмотря на такие потери, уже к августу 1941 года дальняя авиация под командованием Михаила Васильевича Водопьянова уже бомбила Берлин, Кенигсберг, Данциг.

С октября 1941 года судьба Федора Григорьевича связана с Третьей воздушной армией, громившей врага на земле и в воздухе на просторах от Подмосковья до Восточной Пруссии.

Федор Григорьевич Двирник имеет множество наград, среди которых самые почетные — Орден Отечественной войны 2-й степени и Орден Красной Звезды.

Федору Григорьевичу довелось принять участие в десяти военных парадах на Красной площади. Самый памятный – 25 июня 1945 года. Пересматривая кадры хроники, вновь и вновь он переживает ни с чем не сравнимый момент: двести бойцов под барабанный бой бросают к подножью кремлевских стен знамена и штандарты разбитой немецко-фашистской армии.

Федор Григорьевич поделился, что в годы Великой Отечественной войны всем его братьям и сестрам выпала доля быть в рядах защитников родной земли. Старший брат Сергей погиб в советско-финскую войну. Сестра Феодора выхаживала бойцов, раненных в боях с японскими самураями на Хасане и Халхин-Голе, потом пережила тяжелые испытания на фронтах Великой Отечественной. Брат Иван воевал в танковых частях, награжден правительственными наградами. Самая младшая сестренка, Анна, вместе с отцом своим трудом помогала ковать Победу в тылу.

Следователи СК с восхищением слушали рассказ Федора Григорьевича и подчеркнули, что для них огромная честь иметь возможность лично пообщаться с Федором Григорьевичем, услышать из первых уст рассказ о событиях тех лет, навсегда оставшихся в истории нашей страны.

Сегодня Федор Григорьевич окружен любовью и заботой членов семьи. Он пристально следит за новостями политики в стране и мире, любит смотреть научные передачи и фильмы прошлых лет. Однако с недавним переходом с аналогового на цифровое телевидение он был лишен возможности смотреть телевизор, что огорчало ветерана. Узнав о сложившейся проблеме, следователи поспешили помочь Федору Григорьевичу и приобрели ему необходимую приставку для цифрового вещания, что позволило вернуться к просмотру новостей, любимых передач и фильмов.

Сотрудники следственного органа выразили Федору Григорьевичу слова глубокой признательности за самоотверженность и бесстрашие, проявленные в годы Великой Отечественной войны, и пожелали ему здоровья и долгих лет жизни.