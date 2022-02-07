Бригада «скорой» сначала увязла в снегу в деревне, а потом — на территории больницы Балакова.

Медицинские работники рассказали в соцсетях, что их смена работала в ночь с 3 на 4 февраля.

Вызов поступил в село Красный Яр, расположенное в Балаковском районе в 02.54.

— Центральная улица Ленина не прочищена, в натяг на 2 передачи добрались до пересечения с улицей Коммунистической. При этом автомобиль постепенно увязал в снежной массе, шел дождь. Хорошо, что нас встречал УАЗ, который доставил пациента до автомобиля ССМП, и мы потихонечку двинулись в обратном направлении для госпитализации пациента в Детское инфекционное отделение Центральной районной больницы, — так описывает свою работу в тяжелейших погодных условиях экипаж 21-й бригады «скорой».

Уже по прибытии на территорию больницы, медленно продвигаясь в сторону детской инфекции, из-за неудовлетворительного состояния проезжей части «скорая» доставила маленького пациента по назначению только около 04.00.

Выбраться обратно с территории больничного городка также было весьма проблематично.

— Мы три раза откапывались с помощью лопаты возле приемного отделения ДБ N1. В итоге попытка выехать самостоятельно не увенчалась успехом, автомобиль безнадежно увяз в снежной каше. О нашем положении мы доложили в диспетчерскую ССМП, помощь прибыла с МЧС в виде 2 тракторов. Вызволить из плена автомобиль с помощью трактора удалось лишь с четвертой попытки (три раза рвался трос). Далее трактор отбуксировал нас на безопасный участок дороги, где после снятия буксировочного троса продолжили движение в расположение п/с N 2 самостоятельно. В 05.25 прибыли на п/с N 2, — описывает детально ситуацию член бригады.

Сотрудники станции скорой помощи надеются, что ответственные лица обратят внимание на проблемы граждан и сотрудников экстренных служб и примут адекватные меры для борьбы с последствиями снегопадов. Люди не получают по этой причине своевременную экстренную помощь.

— От подобных обстоятельств зависит и жизнь пациента, которому требуется профессиональная медицинская помощь, которая по времени может иметь негативные последствия, — напоминают медицинские работники.