Пассажиров железнодорожного транспорта призвали быть бдительнее, потому что большинство краж случается по их же невнимательности, заявили в пресс-службе Приволжского линейного управления МВД.

Полковник внутренней службы МВД Алексей Герасимов рассказал о ряде преступлений, совершенных за полгода на железнодорожном транспорте. Всего за период с начала года зарегистрировано 1,177 тысячи заявлений о происшествиях, случившихся с пассажирами. Чаще всего поступают заявления на кражу телефонов, денег и иных ценных вещей. Как правило, эти вещи оставляют без присмотра сами же пассажиры транспорта.

Сотрудники транспортной полиции стараются реагировать оперативно на подобные заявления, поступающие от пассажиров. Например, в марте на станции Москва-Павелецкая жительница Астрахани оставила свой телефон на стойке для заряда мобильных устройств. Вернувшись, женщина не нашла своего телефона и незамедлительно обратилась в транспортную полицию. Ее пропажу нашли в этот же день у пассажира поезда «Москва-Балаково».

Именно поэтому сотрудники МВД рекомендуют сразу же заявлять о пропавших вещах и быть более бдительными. Ведь чем раньше пассажир обратится в надлежащие органы, тем выше вероятность того, что ему быстро вернут пропажу.