Сотрудники Приволжского ЛУ МВД России на транспорте совместно с членом Общественного совета при управлении Юрием Кузнецовым организовали для абитуриентов, которые собираются поступать в высшие образовательные учреждения МВД России спортивное мероприятие на стадионе «Спартак» Саратова.

Юрисконсульт правовой группы Приволжского ЛУ МВД России на транспорте Виктория Бурдейная рассказала ребятам о коррупции, ответственности за получение и дачу взятки, объяснила куда можно сообщить о любом факте коррупции. Школьникам раздали памятки с профилактической информацией о безопасности использования банковских карт, направленной на борьбу с мошенничеством, которые были разработаны силовиками совместно с членами общественного совета. И проинформировали о новых способах телефонного мошенничества и о том, как IT-преступники обманывают доверчивых граждан. А также, напомнили о правилах безопасного проведения на объектах железнодорожного транспорта, пояснили к каким последствиям может привести несоблюдение этих требований и какая может наступить ответственность.

После правовой беседы специалисты группы правовой подготовки ОРЛС при управлении Данил Беляев и Михаил Михайлов проверили у ребят уровень физической подготовки перед поступлением в ВУЗы системы МВД России и дали рекомендации каждому абитуриенту по технике выполнения физических упражнений, которые будут необходимы при поступлении.