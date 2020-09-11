В Приволжском ЛУ МВД России на транспорте с 1 по 10 сентября проводилась профилактическое мероприятие «Дети и транспорт», сообщает пресс-служба ведомства.

Началась акция с тематических лекций на теплоходе – при детях кинологи обследовали судно и рассказали о правилах поведения на железнодорожном транспорте.

Основное время мероприятия было уделено рейдам на перегонах железной дороги – детям раздавали памятки и проводили разъяснительные беседы с нарушителями.

За время мероприятия сотрудники транспортной полиции выписали 30 штрафов за переходы железнодорожных путей в неположенном месте и неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей. С детьми-нарушителями были проведены разъяснительные беседы и составлены административные протоколы.