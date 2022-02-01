Сотрудники УФСБ России пресекли деятельность участников ячейки запрещенного в РФ и признанного экстремистским религиозного объединения в Саратовской области.

Речь идет о группировке «Таблиги Джамаат».

Участники устраивали религиозно-проповеднические поездки по территории Саратовской области для идеологической обработки представителей мусульманского сообщества, чтобы вовлечь их в экстремистскую деятельность.

Они координировали выезд своих сторонников в Индию, Бангладеш и Пакистан для прохождения теологического обучения в центрах экстремистского объединения.

Следственным отделом УФСБ возбуждены и расследованы уголовные дела в отношении указанных лиц. У них изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи, заграничные паспорта.

Волжский районный суд в Саратове признал всех семерых участников религиозного объединения «Таблиги Джамаат» виновными в организации деятельности экстремистской организации. Им дали от 2 до 3 лет.