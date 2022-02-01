Сотрудники УФСБ России пресекли деятельность участников ячейки запрещенного в РФ и признанного экстремистским религиозного объединения в Саратовской области.
Речь идет о группировке «Таблиги Джамаат».
Участники устраивали религиозно-проповеднические поездки по территории Саратовской области для идеологической обработки представителей мусульманского сообщества, чтобы вовлечь их в экстремистскую деятельность.
Они координировали выезд своих сторонников в Индию, Бангладеш и Пакистан для прохождения теологического обучения в центрах экстремистского объединения.
Следственным отделом УФСБ возбуждены и расследованы уголовные дела в отношении указанных лиц. У них изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи, заграничные паспорта.
Волжский районный суд в Саратове признал всех семерых участников религиозного объединения «Таблиги Джамаат» виновными в организации деятельности экстремистской организации. Им дали от 2 до 3 лет.