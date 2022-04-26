В Саратове сотрудники УФСБ задержали адвоката Андрея Сотонкина.
В настоящее время возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество, совершенном в значительном размере, — сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Установлено, что 18 апреля адвокат Сотонкин получил от своего доверенного лица, обвиняемого в совершении тяжкого преступления, 200 тысяч рублей.
При этом клиент действовал в рамках оперативного эксперимента чекистов.
Взятку в 200 тысяч рублей Сотонкин обещал передать сотрудникам полиции, чтобы они не привлекали его клиента к уголовной ответственности за более тяжкое преступление.
Следователи отмечают, что адвокат при этом «реально не мог повлиять на должностных лиц органов внутренних дел в целях принятия ими решений и не предпринимал к этому никаких мер».
В итоге Андрей Сотонкин, который является членом Адвокатской палаты Саратовской области и даже работал в региональном СУ СКР, был задержан и сейчас находится под следствием.