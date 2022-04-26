В Саратове сотрудники УФСБ задержали адвоката Андрея Сотонкина.

В настоящее время возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество, совершенном в значительном размере, — сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Установлено, что 18 апреля адвокат Сотонкин получил от своего доверенного лица, обвиняемого в совершении тяжкого преступления, 200 тысяч рублей.

При этом клиент действовал в рамках оперативного эксперимента чекистов.

Взятку в 200 тысяч рублей Сотонкин обещал передать сотрудникам полиции, чтобы они не привлекали его клиента к уголовной ответственности за более тяжкое преступление.

Следователи отмечают, что адвокат при этом «реально не мог повлиять на должностных лиц органов внутренних дел в целях принятия ими решений и не предпринимал к этому никаких мер».

В итоге Андрей Сотонкин, который является членом Адвокатской палаты Саратовской области и даже работал в региональном СУ СКР, был задержан и сейчас находится под следствием.