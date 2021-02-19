Сотрудники отделения розыска саратовского УФСИН задержали местную жительницу, осужденную по трем уголовным делам.

39-летнюю женщину приговорили к исправительным работам, она получила условный срок за имущественные преступления. Гражданка не спешила отбывать наказание и не ходила отмечаться.

Поэтому в суд были направлены материалы о замене наказания на лишение свободы.

Злоумышленница скрывалась у знакомой в общежитии. Она успела совершить кражу и на нее завели очередное уголовное дело.

Правоохранители выяснили, где она находится и задержали. Сейчас женщина находится в СИЗО.