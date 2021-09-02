Вчера, 1 сентября, на территории Вольского лесничества разгорелся пожар, который был оперативно потушен сотрудниками лесничества. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Саратовской области.

Сообщение о пожаре поступило 1 сентября в 13:15. Пожарные, совместно с сотрудниками МЧС оперативно приступили к его ликвидации. Огонь удалось потушить к 17:15. Площадь пожара составила 0,9 гектар.

— Основной причиной возникновения пожара по-прежнему остается человеческий фактор. В среднем ежегодно на территории области по вине людей возникает 97-98% лесных пожаров. Половина их возникает внутри лесного фонда в результате неосторожного обращения с огнем. Другая половина – это переход огня с сопредельных территорий, особенно при сильном ветре. И лишь 2-3% возгораний приходятся на сухие грозы. Значительная часть всех возгораний текущего года — это низовые пожары, при которых сгорает опавшая листва, сухая трава под пологом леса и валежник. Ситуация с лесными пожарами находится у министерства под круглосуточном контролем, — объяснил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.