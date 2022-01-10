Накануне, 9 января, в уборке дворов были задействованы 82 единицы спецтехники и 25 бригад на очистке крыш. Сотрудники ЖКХ провели проверку и выявили нарушения, сообщает пресс-служба комитета.

Так, они обследовали 680 придомовых территорий на предмет их содержания в зимний период. По 648 адресам УО проведены работы по очистке крыш домов, а также дворов и тротуаров от снега и наледи.

По 32 адресам меры по очистке приняты не были. ЖКХ выдали предписания на устранение нарушений в кратчайшие сроки. Будет проведена проверка.

Напомним, от падения сосулек в Саратове уже пострадали несколько горожан.