На сегодняшнем брифинге по противодействию коронавирусу были озвучены новые правила для принятия детей в летние лагеря.

Ребятам не нужно будет предоставлять отрицательные тесты на коронавирус, а вот сотрудников на сменах — да.

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