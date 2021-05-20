Домой Рубрики Новости Саратова Сотрудников детских лагерей в Саратовской области обяжут сдавать тест на коронавирус РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Сотрудников детских лагерей в Саратовской области обяжут сдавать тест на коронавирус По Новости Саратова - 20.05.2021 26 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber На сегодняшнем брифинге по противодействию коронавирусу были озвучены новые правила для принятия детей в летние лагеря. Ребятам не нужно будет предоставлять отрицательные тесты на коронавирус, а вот сотрудников на сменах — да. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Саратовской области задержали экстремистов «Таблиги Джамаат» С проспекта Кирова убирают вывеску «Шубы» Саратовских школьников научили правильно жениться ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Саратовской области задержали экстремистов «Таблиги Джамаат» Новости Саратова - 20.05.2021 0 В Саратовской области задержали лиц, которые состояли в незаконной религиозной организации «Таблиги Джамаат» и вовлекали туда других людей. Об этом сообщили в следственном управлении... Сотрудников детских лагерей в Саратовской области обяжут сдавать тест на коронавирус 20.05.2021 С проспекта Кирова убирают вывеску «Шубы» 20.05.2021 Саратовских школьников научили правильно жениться 20.05.2021 Стрелюхин объявил конкурс стрит-артов для стадиона «Химик» 20.05.2021