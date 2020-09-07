Психологи провели занятие с сотрудниками саратовской колонии, направленное о профилактике профессиональной деформации. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН региона.

Программа позволяет понять, какие у граждан есть трудности на работе, принять меры по их предупреждению и устранению.

Сотрудников исправительного учреждения учили решать конфликтные ситуации, избегать стрессов и корректировать поведение.

Напомним, что нередки случаи нападения заключенных на работников колонии. Один из них произошел в Энгельсе. Злоумышленник напал на сотрудника исправительного учреждения — схватил его за шею и толкнул в грудь.

Мужчина так и не признал свою вину, по уголовному делу в отношении него утверждено обвинительное заключение.