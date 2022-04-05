В Саратове работники ООО «Хортица» не могут попасть внутрь здания на рабочие места. Об этом накануне, 4 апреля, сообщил гендиректор предприятия Владимир Конончук.

По его словам, сособственником здания на Рахова, 187/213 является ИП Удовик Василий Иванович. В нем и кроется основная причина случившегося.

— ООО «Хортица» работает на рынке более 28 лет. В это непростое для бизнеса время мы столкнулись с неожиданными сложностями. Около пяти процентов здания принадлежит мне, все документы в наличии. Однако сегодня утром сособственник здания ИП Удовик Василий Иванович вызвал сотрудников ЧОПа. Они не пускают на рабочие места никого, кроме меня.

Работа нашей фирмы не может осуществляться из-за неадекватного поведения сособственника здания. Сотрудников полиции я не дождался, хотя вызвал их еще утром, — поделился Конончук.

Также сотрудники ИП Удовик Василий Иванович сбросили кусок льда на припаркованный автомобиль и разбили стекло.

— Подозреваю, что меня принуждают к продаже здания за небольшие деньги, — добавил он.

Отметим, что предприятие занимается ремонтом и поставкой полиграфического оборудования и материалов. Оно признано социально значимым.