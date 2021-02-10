Бывшие собственники завода РМК принуждают коллектив завода написать заявление о переходе в неоплачиваемый отпуск с 15 февраля, рассказал информационному порталу «Новости Саратова» один из рабочих завода.

По словам нашего собеседника, сейчас на производстве осталось работать всего шесть человек из 640. Они заканчивают работу по ранее полученным заказам. После этого людей вынуждают написать заявления, уйти в отпуск и остаться без средств к существованию. О погашении долгов по зарплате прежними владельцами речи не идёт.

Напомним, что задолженность по зарплате перед работниками завода РМК, которую накопили прежний менеджмент и владельцы предприятия составляет 32 миллиона рублей.

При этом, как неоднократно заявляли в пресс-службе ГК «Регион» деньги на зарплаты зарезервированы, но лежат на счетах, которыми по закону воспользоваться можно только после подписания акта приема-передачи имущества и допуска новых владельцев на территорию предприятия.

Напомним, что новый собственник до сих пор не может приступить к работе — прежний конкурсный управляющий не пускал новых владельцев на территорию.

Как нам прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГК «Регион»: «В попытках свести счёты, прежние владельцы завода и те кто за ними стоит зашли слишком далеко. Если эти, с позволения сказать бизнесмены, решили сделать нам хуже, вынудив людей написать заявления об уходе, то это уже за гранью. Мы намерены сделать все возможное, чтобы сохранить коллектив и как можно быстрее возобновить работу Саратовского завода РМК. Мы призываем трудовой коллектив не идти на поводу у прежних владельцев и не подписывать никаких бумаг. Также мы надеемся, что в ситуацию наконец вмешаются областные власти и компетентные органы».

Отметим, что как ранее сообщалось, завод может возобновить свою работу сразу же после юридического оформления документов. Заказы на изготовление продукции уже есть.